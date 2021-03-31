疫情喚起旅人健康意識，鑑此晶華國際酒店集團旗下第一家精品溫泉度假飯店礁溪晶泉丰旅，自4月5日起至4月29日止推出「春日輕美學」住房專案，標榜入住即享5大好禮，包括名人健身魔鏡、專人瑜伽健身輕旅、藝境絲竹LIVE音樂演奏、夜美麗電影微醺派對、以及免費海尼根0.0無酒精暢飲等。

因應頂樓無邊際泳池及泡湯池整修換裝，晶泉丰旅官網訂房結帳輸入折扣代碼「WS500」，每房再享500元優惠折扣。折扣優惠後溫泉雙人房每晚最低只要4,800元起，4月20起加購高鐵車票另享車票65折優惠。

講究維持完美健康體態的旅人度假不忘健身，礁溪晶泉丰旅實現旅人寓教於樂的渡假需求，打造「春日輕美學」住房專案，引進Johnson喬山健康科技健身魔鏡，房客入住期間可使用魔鏡健身並享運動MINI吧，和球后戴資穎等明星健身教練互動、揮灑汗水過後，再以美人湯泉洗去一身疲憊，成就春日健身微旅行。另客房更貼心提供運動完也可來一罐，近日熱銷百萬罐海尼根 0.0 零酒精啤酒，標榜純天然原料釀造，熱量低、無酒精，大口灌下清涼飲料為身體降溫，。

豐富的「春日輕美學」住房專案還將在每周二、四、六，邀請宜蘭體適能協會專業師資教授瑜珈課程，助旅人們在睡前放鬆壓力、舒緩身心，名額有限敬請訂房時與飯店櫃檯報名預約。每逢星期一、三、五、日則安排有蘭陽平原表演團體-藝境絲竹LIVE音樂演奏，佐以大廳迎賓點心、熱咖啡及茶，帶給大家不同於傳統絲竹的現代美學饗宴。

「春日輕美學」住房專案的活動高潮是每天晚上舉行的電影微醺派對，專案房客可以在電影播映期間獨享酒精性飲品，享受夜浪漫迷人夜晚。

(工商 )