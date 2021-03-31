為跟上「時尚」與「食尚」潮流，台灣麥當勞持續推動「色彩行銷」，期能在社群平台上引發關注與討論，並於今（31)日宣布再推「極黑浪潮」，除產品與包裝，更獨家打造全台唯一「極黑主題店」，創速食連鎖業界先例。

黑，是時尚界永不退流行的霸王色，台灣麥當勞與時裝設計師品牌「APUJAN」去年攜手打造「極黑浪潮」，不僅在引發關注與社群上討論，黑堡銷售數量更成長近10%，讓黑堡系列化身漢堡界潮流霸主。為趁勝追擊，麥當勞宣布即日起至5月11日止，推出採用世界名醬羅曼斯可醬打造，口感香辣多層次的「地中海辣雞黑堡」，與使用三重起司的「雙牛起司黑堡」、「脆雞起司黑堡」，使用天然墨魚黑麵包的三款漢堡，不僅美味，更有時裝設計師品牌「APUJAN」獨家設計包裝，將再次成為社群媒體上的潮流指標。

此外，《麥當勞All in Black 極黑主題店》同步限期登陸地球，麥當勞林森二餐廳將化身兼具時尚與未來感的「極黑宇宙」，餐廳員工也換上極黑宇宙專屬期間限定服飾，更擁有全球獨家限定「極黑包裝」的薯條盒、冷飲杯與紙袋，標榜讓客人如同置身無垠宇宙。

台灣麥當勞並自即日起日起至6月29日止，同步推出「雙倍OREO冰炫風」，OREO餅乾脆片與濃郁奶香的冰淇淋攪拌均勻，頂層再放上滿滿的OREO餅乾脆片，搭配期間限定包裝，要給您最美好的味覺饗宴。

麥當勞自2018年推出彩色堡以來表現亮眼，2020年推出全新「極黑浪潮」後，黑堡銷售數量更成長近10%，而Instagram上超過2千次的分享，更可見由天然墨魚粉製成的黑堡系列，如同漢堡界名模，總能佔據消費者的手機容量，「相機先食」已是必備儀式。

3月31日起至5月11日止，黑堡系列期間限定回歸，更推出全新「地中海辣?黑堡」，使用天然墨魚粉製成的麵包，搭配被譽為地中海四大名醬之一的羅曼斯可醬，由香烤杏仁、鮮甜番茄、鮮榨檸檬等新鮮食材所調製而成，口味微酸、辛辣，口感豐富迷人，加上酥嫩多汁無骨雞腿排、濃郁艾曼塔起司一口咬下，在口中展開奔放的地中海風情，多層次風味，在味蕾的宇宙中，引發食慾的量子風暴。

「雙牛起司黑堡」、「脆雞起司黑堡」麵包同樣使用天然墨魚粉製成，加上濃郁風味的傑克起司醬，與奶香十足的切達起司及白艾曼塔起司，三重起司濃郁化不開，任您搭配夠份量的香煎雙層100%純牛肉或酥脆的去骨雞腿排，濃郁的口感在嘴中交織出多重層次，絕對讓人食指大動。

台灣麥當勞2020與時裝設計師品牌「APUJAN」打造「極黑浪潮」，推出後立即受到名人與網友熱烈迴響，2021要帶您前往更深邃的宇宙，同樣以黑色為主題，操刀產品視覺設計，更首度打造《麥當勞All in Black 極黑主題店》將麥當勞林森二餐廳化身「極黑宇宙」，讓您恣意漫遊星系，在主題店與全球獨家限定包裝中，隨處可看見停靠的飛船、月球、星球、翼手龍等，讓悠遊在森林、大樓、雲層、星河之間的奇幻角色得以停駐，運用多元視覺裝置，打造兼具奇幻、科幻、趣味與時裝色彩的概念空間，創造出各種打卡、拍攝點，顧客與麥當勞將有更多互動、創造更多的記憶點。

(工商 )