台積電（2330）及鴻海（2317）兩大龍頭權值股，今（31）日帶頭重摔，台積電早盤最低來到590元，再度跌破5日線及10日線約591元價位，下跌7元，鴻海則是跌破5日線及10日線約127元，早盤最低回測124.5元大跌5元。

台股最大的兩大龍頭權值股，今天大跌，約各拖累指數約60點及21點，合計超過80點，形成台股今日最大的壓力，台股加權指數愈盤愈低，跌破16,500點、大跌近百點，至10點半過後成交值約1,700億元，預估今天量能約有3,200億元。

外資昨（30）日對台股雖然轉為買超112億元，但對台積電卻再度轉為賣超1,041張，外資對台積電偏空操作，引發市場擔憂後面可能持續出現提款，股價明顯走疲。

鴻海去年每股賺7.34元，擬配發4元現金股利，因財報不如預期，引發今天股價失望性賣壓出籠，預期外資今天將偏空操作，出現調節賣超。

(工商 )