20201226中天新聞 地產大亨持「狼牙棒」打破姪兒頭 遭判刑5個多月

主播王佳婉的老公、地產大亨呂台年，去年在家庭聚會上，與姪子劉鎮亞爆發衝突，呂竟拿狼牙棒毆打劉全身是血；一審依傷害罪將呂台年判刑4個月、恐嚇罪拘役50天，可易科罰金。二審高院今（31日）宣判，維持傷害罪判刑4月、恐嚇罪判拘役50日的刑度，可易科罰金17萬元，其中傷害罪部分仍可上訴第三審，恐嚇罪則定讞。

高院開庭時，呂說他一直有和解意願，不願意再浪費司法資源，且造成家人間紛爭，他當庭起身「舉手致意」向劉鎮亞道歉；但劉表示覺得自己「會死在我的父母面前」、「活下來是好運」，堅不接受叔叔道歉，並要求法院從重量刑。

呂台年現年58歲，出生於大陸山東，於新北市中和眷村成長，透過炒作房地產致富，一舉躍升房地產大亨，現為捷年集團董事長。而呂台年曾在百萬人民倒扁運動時擔任副總指揮，於2003年和東森新聞主播王佳婉再婚。

據悉，呂的姪子劉鎮亞控訴，呂台年和他皆住在台北市文山區一棟高級華廈中，兩人個性十分不對盤。今年2月間，呂台年的姐姐於一間餐廳舉辦壽宴，家族成員共赴宴會祝賀，一家子在話題中討論到買房事宜，呂台年認為劉鎮亞態度不佳，遂拿起水杯朝劉砸過去，雙方爆發激烈肢體衝突，呂憤而離席。

劉鎮亞本以為事情就此結束，沒想到待宴會結束返家時，呂台年則在社區大門口堵他，呂手抄兩根狼牙棒形狀的手電筒，不分青紅皂白朝劉鎮亞的頭部一陣猛打，劉當場頭破血流，血濺社區，經一旁同行的親戚阻止呂，才未釀成更大災禍。

事後，劉鎮亞認為這是相當嚴重的家庭暴力，堅持提告傷害罪外，還表示當時呂台年曾嗆聲說：「再看到你就打死你」，因此呂的罪刑再加一條恐嚇罪，經警詢後，依傷害罪與恐嚇罪移送呂台年，劉同時也向法院聲請保護令獲准。

(中時 )