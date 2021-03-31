總統蔡英文的論文門從2019競選總統期間延燒至今，今(31)日台北地檢署正是依妨礙名譽起訴資深媒體人彭文正，而同時遭到蔡英文提告的台大法律系名譽教授賀德芬、教授林環牆兩人則因罪嫌不足，不起訴處分；彭文正挨告的新聞被報導後，他也在臉書正式回應表示將「全面還擊」，這說法讓網友暴動了，直呼「彭P我們挺你！」

針對台北地檢署以彭文正多次在其YouTube頻道上評論蔡英文論文案，使用未經合理查證言論，正式向彭文正已妨害名譽近行起訴，彭文正今日在臉書粉專「政經關不了」回應表示：政治審判，我們會全面還擊！

彭文正的回應讓網友們暴動了，1小時內刷了上百條回應，直呼「加油！公義昭昭，騙的過上帝？」「有良知的人民會當你的後盾」、「加油！需要上街頭我一定奉陪」、「紙快包不住火了，所以見笑轉生氣」、「口試委員公布不出來好意思告人喔」、「確定是打到痛處了」、「民進黨現在用伸張虛勢恐嚇的方式、來嚇阻別人對他們真實的報導」。

針對蔡英文的論文案，總統府曾嚴正澄清強調，特定人士抹黑總統以特權方式取得學位，事實上，當年蔡英文並無任何公職或政黨職務，只是一名身份普通的新進學者，從教育部、政大到LSE，沒有一個單位有理由在1984年就為蔡英文護航。蔡作為總統，對於無根據的指控已超越可以容忍的底限，決定採取法律行動，希望就此讓荒謬無意義的質疑止息。

(中時新聞網)