許多人指名購買的中衛口罩又出新花色「哈利波特入學通知款」，是哈利波特20周年紀念魔法主題口罩，生活精品百貨POYA寶雅宣布4月2日限量開賣，除了哈利波特入學通知款，還同步推出其他多款玩色系列的中衛醫療口罩，每人單次限購一盒加一袋，售完為止。「哈利波特入學通知款」口罩曝光，滿滿的魔法元素讓不少哈利波特迷瘋狂，網友表示準備手刀去搶。

「哈利波特入學通知款」口罩，引起哈利波特迷暴動。(圖/截自臉書)

哈利波特入學通知款「魔法口罩」每盒30片裝、售價600元，從外盒就可以看到「Harry Potter」字樣，並且用哈利波特的標準紅，採信封式掀蓋設計，加上大H圖案封蠟，讓哈利波特迷從外盒就可以仿佛置身電影情節中。

POYA寶雅宣布4月2日限量開賣中衛「哈利波特入學通知款」口罩，讓哈利波特迷瘋狂。(圖/截自中衛官網)

「哈利波特入學通知款」口罩印有眼鏡及閃電鋼印，還有哈利波特經典LOGO字樣。(圖/截自中衛官網)

口罩設計包含了魔法世界的各式經典元素，包括魔杖、金探子、飛天掃把、分類帽等，且每片口罩都搭配哈利波特的圓框眼鏡圖樣及閃電鋼印，還有鐵軌圖形及9又3/4月台字樣的縫線，處處都充滿電影元素的驚喜，口罩花樣曝光，許多喜歡哈利波特的網友都表示興奮。

此外，寶雅4月2日也同步推出多款中衛玩色系列療口罩，包括炫霓紫、月河藍、海芋黃、雙色撞色款以及兒童專用的軍綠迷彩色、潮橘色都有，每人單次限購一盒加一袋，可至寶雅門市現場領取號碼牌依序購買，每人限領取一張號碼牌，號碼牌發放時間依各門市營業時間為主，數量有限售完為止。

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(中時新聞網)