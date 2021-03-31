正妹實況主聶小倩（Sherry）昨下午被網友直擊，她現身北市建國高架橋賣玉蘭花，聶小倩賣花辣照曝光後，立刻引發外界一片熱議，對此，聶小倩今（31日）凌晨則在IG發文證實，賣玉蘭花的女子就是她，不過聶小倩也表示，她走進車道彎腰鞠躬，收到的大多是被冷眼或是迴避視線「賣的狀況其實並不好..」。

有網友在臉書「爆廢1公社」PO出長髮女子辣穿低胸背心、牛仔熱褲賣玉蘭花照，火辣身材相當吸睛，事後則有眼尖網友認出，這位正妹就是知名遊戲實況主「聶小倩」，消息曝光後，聶小倩則在IG限時動態發文：「報導怎麼一堆...」，不過聶小倩其實早在昨天早晨就在透露行程「早上賣玉蘭花，晚上上主持課」，間接證實了玉蘭花正妹就是她本人無誤。

聶小倩被直擊，現身車道賣玉蘭花。（圖／取材自爆廢1公社臉書）

聶小倩透露行程「早上賣玉蘭花，晚上上主持課」，間接證實玉蘭花正妹就是她本人無誤。（圖／取材自聶小倩Instagram）

而聶小倩今凌晨則在IG大方發文，表示自己現身車道賣玉蘭花，她開頭就寫下：「今天(昨天?)的玉蘭花除了受寵若驚之外，賣的狀況其實並不好..」，聶小倩表示她走進車潮彎腰鞠躬「收到冷眼看待或是迴避視線的佔大多數...」。

不過聶小倩也強調：「不需要譴責任何人的方式。但，我上了一課名叫 愛心傳遞」，網友也紛紛留言：「難怪這麼眼熟」、「居然猜到@@ 只是想不透...」、「人身百態的一種體驗」、「看到新聞覺得很眼熟...原來真的是小倩」、「辛苦了」。

(中時新聞網)