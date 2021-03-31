周姓人妻請完育嬰假重返職場，未料主管全換人，溝通不良加上還要照顧3個小孩，頭皮癢到抓出血水，就診得了「壓力性」脂漏性頭皮，醫師建議不要用太強去油清潔劑以免反效果；經穩定情緒、維持正常作息，獲得改善。

高雄阮綜合頭皮外科門診醫師張祺璋指出，35歲周女除了工作還要照顧3小孩，雖然是短髮，但就醫時有頭皮屑，還油膩癢到抓破皮滲血，診斷是「壓力性」引起脂漏性頭皮，因油脂分泌旺盛嚴重堵塞毛孔，越煩躁頭皮愈出油也愈癢。

類似個案還有23歲男大生，雖然體格壯碩但有明顯油頭和頭皮屑，尤其額頭髮際線特別嚴重，熱愛運動的他不常洗頭，即使散發油垢味也不在乎，除了頭皮屑亂飛、頭皮也長「青春痘」，後來還是女友受不了，勸他才就醫。

他建議，壓力過大、頭髮偏油、頭皮屑多的人，應適當的每日清潔，不要用太強去油的清潔劑和高溫的水，否則有反效果，另可藉由慢跑或散步、瑜伽來舒壓；減少甜食、煎炸及刺激性食物，多吃蔬菜水果。

(中時 )