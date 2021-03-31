中天綜合台《同學來了》時常討論各種議題，本週四(4/1)節目播出「台灣情人黏T T~外國人看不下去！恐怖情人退散吧！」，暢聊各國情人大不同，而節目裡來賓還加碼分享遇見恐怖情人的驚悚故事。

藝人薔薔在節目裡提到，「20歲的時候遇見一個恐怖情人，剛開始都很美好，漸漸的他開始會推我、打我巴掌，但都會馬上跟我道歉，當時我沒什麼經驗，都會選擇原諒，後來僅是因為一言不和，對方就掐我脖子，到後面開始會鬧自殺。」

因為年紀輕無法真實判斷對方的行為，薔薔選擇退讓，有一次男生問她「愛不愛我」，她一時回答不出來，竟被對方用吹風機的電線勒脖子，薔薔說，「施暴者永遠都知道妳怕什麼，所以一直用這方法對付你。」也因年紀輕，曾有不雅照在對方手上，薔薔因為擔心分手會遭到報復，選擇用調虎離山計把對方支開，去他家把電腦主機帶走並損毀。

《同學來了》主持人安心亞也遇過恐怖情人。(圖/中天綜合台提供)

主持人安心亞曾遇過一個一直分不掉的另一半，因為安心亞借錢給他，結果前男友竟威脅她如果分手就不還錢，納豆一聽便問，「妳不會為了錢就跟他和好吧？」安心亞則說，「當然沒有！我跟他說錢不用還，我不要復合。」結果恐怖的事情還是發生，因為以前住頂樓加蓋的房子，分手後竟看到前男友站在窗邊盯著她睡覺，心裡超怕，後來冷靜的與對方懇談才安全結束，薔薔也說，「當下一定要順著恐怖情人，千萬不可以硬碰硬，不然真的很容易發生憾事。」更多內容鎖定4月1日晚間九點中天綜合台《同學來了》。

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