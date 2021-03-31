台積電董事長劉德音示警指出，晶圓代工成熟製程看似供不應求，但現階段市場有重複下單疑慮，實際全球產能恐大於實際需求的一席話，影響今(31日)晶圓代工廠商股價往下修正，台積電盤中下跌9元至588元，興櫃的力積電跌幅較重，一度跌逾2%。

劉德音蟬聯台灣半導體產業協會(TSIA)理事長，30日以TSIA理事長身分示警表示，受疫情等因素影響所造成的全球晶片短缺現象，很可能是因為重複下單，像現在產能很短缺的28奈米，全球產能仍大於實際需求。對於劉德音的說法，聯電、力積電等同業則表示，目前客戶需求仍非常強勁。

台積電開盤小跌1元，開在596元，早盤一度回到平盤597元，後震盪走跌至588元，下跌9元；聯電跌幅則沒有想像的重，一度下跌0.8元至49.8元，盤中還曾上漲0.3元，來到50.9元；晶圓代工跌幅較重的是興櫃股力積電，盤中下跌1.61元至73.2元，跌幅超過2%；世界也下跌1.5元至108.5元。

倫元投顧總經理錢冠州表示，高階製程主要還是要看台積電，對於可能供過於求的情形，也要觀察overbooking的時間會持續多久，投資人可以利用震盪時注意拉回偏多操作機會，聯電和台積電一樣，都可以採取分批布局策略，買黑不買紅，至於成熟製程的部分，世界先進財報是優於力積電，但力積電產能其實不輸世界先進，且力積電第3季可能有上市計畫，目前雖拉回整理，但在打底完成後有機會向上，相對爆發力會比較大。

(中時新聞網)