台中市長盧秀燕31日代表市府與中科管理局、友達光電、聯豐精密中科分公司及亞東工業氣體簽定用水契約。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕上午到水湳水資源中心，視察民眾取水情形。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕説，危機就是轉機，每一滴水都很珍貴，水送出去就像嫁女兒一樣。（盧金足攝）

台中市府力推水資源回收再利用，水湳水資源中心放流水回收再利用，有如都市小水庫，市長盧秀燕31日代表市府與中部科學園區管理局、友達光電、聯豐精密科技中科分公司及亞東工業氣體簽定用水契約，象徵地方與中央聯手，成功開發新興水資源。

盧秀燕說，以往水資源中心再生水放流，現在炙手可熱，一天生產10.5萭噸，缺水時彌足珍貴，調度再生水為廠商喝采，兼顧環保，部份水費負担由中科吸收，危機就是轉機，每一滴水都很珍貴，水送出去就像嫁女兒一樣。

經濟部水利署長賴建信、中科管理局長許茂新、友達光電董事長彭双浪等人出席取水簽約儀式，水情急，水資源回收再利用有如產業及時雨。

盧秀燕表示，台中市府於2016年統籌辦理「台中市水湳水資源回收中心放流水回收再利用興建、移轉及營運案（BTO）」，期間因園區內外設施界面、水價及用水契約遲遲無法取得共識。

她上任之後責成水利局積極與用水端協商，歷經多次的討論及協調，終於成功整合中部科學園區管理局、友達光電、聯豐精密科技開發中科分公司以及亞東工業氣體股份有限公司，達成共識並簽定用水契約，宣示強化中市府永續發展水資源再利用之決心。

盧秀燕表示，為紓解水荒，市府除向經濟部水利署爭取RO級移動式淨水設備設置於水資源回收中心，並採購Q-Water淨水設備以解旱災燃眉之急，可見得增加水源多元性供各界取用是必然的趨勢，再生水不受天候影響，具有穩定供水的特質，可作為傳統水源外之替代或備援用水。

此外增加水資源利用效率及降低缺水風險，落實「每一滴水至少可以使用兩次以上！」而產業界與企業有穩定水源使用後，大幅降低缺水風險，強化吸引廠商進駐之誘因，提升產業市場競爭力。

彭双浪說，友達回收率九成五，一噸水車500元，交通運輸大，公司節水超前，不使用水車，也是因為交通問題減少環境污染。

水利局長范世億表示，「水湳水資源中心放流水回收再利用計畫」建設總經費約5.3億元，獲內政部營建署核定預計於今年底招商，2023年完工啟用。開始供水後目標每日輸送1萬噸之再生水至中科台中園區作為產業用水使用。

除可大幅降低缺水風險外，更把以往令人聞之色變的黑水轉變為藍金，創造污水下水道的最大價值，打造「都市小水庫」。

因應水情嚴峻，市府超前部署展開各項抗旱演練並整備水資源，缺水期間鼓勵民眾善加利用回收水，可自備裝水容器到福田、石岡壩、台中港特定區、水湳、文山、黎明等6處水資源回收中心警衛室登記免費取水，民眾可自備裝水容器免費取水，應用於澆灌、沖洗馬桶、清洗地面等非人體接觸用途。

此外，開放福田、文山及水湳水資源回收中心供給工業或科技業申請設置短期淨水設施，所產製的再生水，協助工業或科技業使用水資中心放流水。

盧秀燕今日上午也視察民眾取水與工業水車取水情形。

(中時 )