國民黨立委蔣萬安。（陳人齊攝）

台灣少子女化問題嚴重，國人結婚生育年齡也越來越高，間接導致不孕症患者越來越多。國民黨立委蔣萬安今天指出，我國自2015年推出的人工輔助生殖方案，至今僅有7名新生兒誕生，與原先預估的4000名新生兒大相逕庭，顯示有檢討政策的必要，要求衛福部提高補助金額並擴大適用範圍，對此衛福部長陳時中允諾檢討，將朝階梯式補助辦理。

立法院社福及衛環委員會今邀陳時中備詢，蔣萬安質詢時表示，日本2015年為拯救少子女化問題，厚生勞動省提出人工生殖兩倍補助，並鼓勵民間企業如東芝、松下、夏普等給予不孕症婦女產假、特別休假進行治療，透過多項誘因成功讓2016年的試管嬰兒人數佔整體新生兒5.5％，也就是每18名新生兒中就有一位是試管嬰兒。

蔣萬安說，為幫助不孕症夫妻懷孕，我國自104年也推出人工輔助生殖補助方案，當初祭出最高補助15萬元，希望能讓國內2萬5000對夫妻受惠，誕生4000名新生兒，不過最近5年的資料卻顯示，僅有93案完成申請，52案完成核銷，其中只有15案成功受孕，最後只有7名新生兒順產、6名流產，2個仍在懷孕中。

蔣萬安訝異，台灣推動人工生殖輔助5年來竟只誕生7名新生兒，顯示政策有檢討的必要，其中人工生殖補助僅限低收入戶，加上現行每年最高15萬元也是杯水車薪，當前生殖醫學技術進步，問題在於價格較高，衛福部若要提高國家生育率，就應該進行通盤檢討，建議擴大補助範圍或提高補助金額。

陳時中則表示，我國每年約有1萬5000名新生兒是透過人工生殖輔助誕生，但大多是自費，將來檢討會朝階梯式補助的方式，給予中低收全額、經濟能力許可者部分補助，盡量將補助範圍擴大，將要求國健署在3個月內進行研議，並在明年度預算中編列。

(中時 )