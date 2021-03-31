租屋除了要問清楚房東怎麼收電費，現在還要注意電表是哪款。一名網友透露，自己努力省電卻沒啥效果，後來才發現租屋處的電錶是「單相2線式（220V）」，用110V的電器會讓電表以2倍速度跑，後來要求房東換成「單相3線式（110／220V）」的電表後，原先每月用300度電，直接少一半，引發網友討論，太扯了！大家快檢查。

一名女網友日前在Dcard上發文分享，她在外面租房子電費總是很貴，一個月300度跑不掉，為此，她非常納悶，因為她自己沒怎麼用電，且平常也都盡量省電。而今年她終於發現原來是電表有問題。

女網友分享照片表示，之前的電表是「單相2線式（220V）」會將所有使用的電當作220V計算，所以若用110V的電器就會看到電表瘋狂跑，大概是兩倍的速度在跑，發現此事之後，趕緊連絡房東換成標準的「單相3線式（110／220V）」電表，3線式的計量方式能準確把110V和220V的電器用電分開算，「才是真正的用多少算多少啊！」

租屋妹每月用300度電，仔細查電錶才知問題，原來房東裝的是「單相2線式（220V）」的電錶，若用110V的電器，會以2倍速旋轉。（圖／翻攝自Dcard）

女網友實際測試後發現，換了新的電表，這個月的用電省了約150度，讓她深感過去都被坑了，因此呼籲大家快去檢查，正在找房子的人也要記得檢查電表，千萬不要向她一樣傻傻地被坑這麼久。

租屋妹覺得電費太貴，仔細查電錶發現問題，請房東更換成「單相3線式（110／220V）」的電錶，每月用電量立刻省一半。（圖／翻攝自Dcard）

貼文引起網友關注，在Dcard上被轉發多次，不少人留言表示長知識了，快去檢查一下。「嗚嗚，看完去檢查我也中獎了」、「好扯喔！剛剛馬上叫同學檢查一下，結果還真的被坑了，重點他的電一度要5元，之前電費超貴一直找不到原因」、「一般看不懂的人就傻傻繼續繳電費了」、「難怪當初租屋除冷氣，明明沒用啥耗電電器，但度數還那麼高，這篇文章真的相見恨晚」、「文章幫助很大！」

另也有網友認為這樣的房東太坑了，如果沒人發現他就繼續爽賺，而且這樣一看他可能先前都收到翻倍的電費，因此紛紛建議女網友如果對話記錄和電表照片有留存，可以嘗試和房東討回過去1年多繳的電費。

Youtuber水電爸爸近日也分享影片表示，租屋處多會在每個房間裝副電表，而這些電表有分很多種，有單相2線式（110V）、單相2線式（220V），單相3線式（110／220V）。許多房東多是裝單相2線式（220V）當兩用的使用，但若用100V的電器時，就會以兩倍速度旋轉，導致電費爆增，安裝單相3線式（110／220V）才能準確分開2種用電，得到準確的電量使用度數。

(中時新聞網)