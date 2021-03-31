波蘭遊戲開發商CD Projekt周二發布公司新策略，將積極尋求併購目標，以躋身全球第三大影音遊戲製造商。

CD Projekt為知名遊戲「賽博龐克 2077」(Cyberpunk 2077)的製造商，是2020年之時最受期待的遊戲；公司也宣布轉型工作室計畫，以及改變開發新產品的方式，以便在2022年能開始推出下一個高預算的AAA遊戲。

CD Projekt董事Nowakowski在視訊電話指出，公司正關注於大規模的轉型。

公司也表示，計畫為賽博龐克遊戲提供免費下載內容(DLC)，此亦為玩家和投資人高度關注，他們也期望該波蘭公司能提出修補遊戲漏洞計畫；該遊戲在去年12月釋出時，出現了漏洞(bug)。

CD Projekt在周二發表公司策略更新之前，於同日稍早表示，已經簽署了加拿大遊戲開發工作室Digital Scapes的收購意向書；但並無披露該交易價值，僅指出，該公司自2018年以來一直與Digital Scapes進行合作；而Digital Scapes團隊目前雇有約12名有經驗的遊戲創作者。

(時報資訊)