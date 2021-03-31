PayPal美國用戶很快能使用加密貨幣支付選購商品，Visa也宣布將處理加密貨幣支付，特斯拉近期也開始支付顧客用加密貨幣付款買車，萬事達卡上個月宣布今年起將促進加密貨幣交易。寬量國際策略長谷月涵表示，加密貨幣是趨勢，不認為各國央行能阻止該趨勢發展。威國際董事總經理劉憶如認為，每當金融市場出現危機時，就是數位貨幣的崛起契機。

愈來愈多的聲浪支持加密貨幣的市場性，連帶今年的板卡個股頻創波段新高，今早映泰(2399)、麗臺(2465)、青雲(5386)等股價盤中再亮燈漲停，板卡今年因終端需求強勁，也已經掀起漲價潮。

劉憶如認為，每當金融市場出現危機時，就是數位貨幣崛起的契機。過去2008年全球金融海嘯爆發後，美國QE（量化寬鬆）的政策，動搖「央行獨立性」的信念，而在同一年中本聰推出比特幣。劉憶如指出，這樣的時間點絕非巧合。但她也提醒，比特幣不會有泡沫化的危險，但比特幣仍有三大危機，第一、它會有被駭的風險；第二、比特幣得面對其他加密貨幣的競爭風險，迄今已有8841種加密貨幣；第三、比特幣有大起大落的價格風險，漲得快、跌得也兇，投資人不可不慎。

青雲去年EPS為1.02元，配發0.3元現金股利及0.5元股票股利，合計0.8元。映泰去年EPS為0.8元，配發0.4元現金股利。

以麗臺而言，董事長盧崑山表示，公司目前營收仍以顯卡為主，但顯卡的競爭力取決於晶片公司，自已的主導性不強。因此，麗臺在幾年前就切入了AI的軟體研發，AI未來10年會愈來愈蓬勃，麗臺提供軟體和解決方案，預估今年AI將有明顯的成長。

(時報資訊)