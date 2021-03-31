營建股3月呈現先漲後跌兩樣情。由於國際與台商熱錢持續往台灣匯集，對於以房地產作為資產配置的保值需求強勁，成為房市最大靠山，3月上半個月在全民瘋買房的狂潮下，類股指數自340點附近一路上367.38。不過房市熱翻天引起炒作疑慮，央行、財政部、內政部密集出手打炒房，政策因素讓營建股走下神壇，自3月中旬過後進行一波回檔。惟資產題材加上股利誘因，下修幅度有限，3月最後交易日，類股指數盤中走高，類股上漲0.4%，展現抗跌力道。

去年全台房市受到資金潮湧入，加上超低利率帶動下，2020年房市表現亮眼，今年前2月延續強大買氣，六都前2月移轉量創10年新高。炒房風氣，引發政府一連中作為，立法院財政委員會30日審議《所得稅法》修正草案，也就是房地合一稅2.0，大致按行政院版本通過，包含最具爭議的取得時間自2016年起算，順利過關；不過修正案條文中「施行日期由行政院定之」，朝野立委未能有共識，該條文保留送黨團協商。

政策因素不利房市發展，惟台股近來在高檔震盪，保守型投資人資金尋求具高殖利率題材避風擋雨，營建股陸續公布股利政策，華固每股擬配息7元，現金殖利率約6~7%、長虹每股擬配息5元，現金殖利率近6%、皇翔每股擬配息4.5元，現金殖利率約9~10%、欣陸投控(3703)每股擬配息1.4元，現金殖利率在5%左右、達欣工每股擬配息2.5132元，現金殖利率約7~8%左右。

股利題材與政策因子角力，營建股上有壓、下有撐，31日盤中潤弘(2597)、三地開發(1438)漲停，成為類股抗跌2大支柱，三發地產(9946)、順天(5525)、愛山林(2540)、國揚(2505)、華建(2530)等多檔個股，漲幅皆超過1%。鄉林(5531)、皇昌(2543)賣壓較重。

(時報資訊)