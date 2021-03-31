國台辦主動秀28批通報和鳳梨害蟲圖 再嗆民進黨政府不夠擔當！

大陸國台辦今天舉行例行記者會，台灣鳳梨話題再成焦點。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示陸方已通報給台灣，但台灣方面沒有任何的回覆，她主動出示28批台灣鳳梨不合格的圖片及通報文件，稱「樁樁件件都是有據可查的」。

有陸媒在會上提問，稱注意到台農業主管部門稱，對為鳳梨不合格的情況，只收到了13件通報，而不是大陸所說的28件，至於大陸查出鳳梨的害蟲，大陸方面也並沒有提供過科學證據，對此有何回應？

朱鳳蓮有備而來，她表示，特意向相關部門要到一些圖片，可以現場展示給媒體看。

朱鳳蓮指著放大50倍的圖片表示，有14批鳳梨上查驗出菝葜黑圓盾蚧，另外有8批是大洋臀紋粉蚧，還有6批是新菠蘿灰粉蚧。

她說，「通報過去了，台灣方面沒有任何的回覆，不合格的情況也沒有得到改善」，台方一直稱沒有證據，因此，再向相關部門拿到28批次通報函證明。

朱鳳蓮說，因為通報函涉及到工作人員及發貨人、收貨人信息，不方便提供特別詳細的訊息，但是可以出示通報函的編號，「樁樁件件都是有據可查的」。

朱鳳蓮質疑，如果民進黨夠擔當的話，就應該切實地負起監管的責任，從源頭上去處理相關的問題，而不要再搞政治操弄。

【LIVE直播】大陸國台辦新聞發布會｜2021.03.31

(旺報 )