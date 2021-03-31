台股近期在萬六以上高檔震盪，「台灣先生」谷月涵周二（30日）語出驚人說，「台股絕對是泡沫股市，大家一定要跑得快！」此話一出引發外界熱烈討論。財信傳媒董事長謝金河表示，股市一直存在多空的兩極看法，千萬不要一句話就概括市場的全部，去年從水泥到筆電等很多產業都繳出好成績，他指出，每年此時自己都很專注每一家公司年報，也許很多投機的生技股，或是高價IC設計公司已經吹出很大泡沫。

謝金河在臉書發文指出，台股從8523點大漲到16579點，漲幅不可說不大，像先天下之憂而憂的泰公，去年七月就說台股一定會崩盤，現在寬量國際策略長谷月涵也告訴大家快逃！其實股市一直都有多空的兩極看法，像國泰投信的張錫對台股信心最堅定，前不久，台股回檔修正至15600點左右，他說跌得差不多了。

謝金河強調，他自己對股市多空的看法是「勿意、勿必、勿我」，深入了解基本面及市場的變化。例如，這幾天是年報公布最後期限，是投資人最應該努力作功課的日子，也是投資人對上市櫃公司全面體檢的好時機。

「去年台股基本面的好，有點令人吃驚！2019年全體上市上櫃公司營收35.04兆，淨利1.99兆元，去年全體上市上櫃公司營收35.46兆，前三季淨利1.69兆元，預估第四季獲利數字最後會超過8000億，全年可望超過2.5兆元，比2019年至少成長25%，這可能是全球最耀眼的盈餘成長市場。這其中很多公司業績出現巨大變化，像面板的友達去年第四季虧損88.28億，今年第四季賺84.15億，群創從虧損64.59億變成大賺101.43億元。」

他表示，很多產業都繳出好成績，如台泥EPS 4.18元，配3.5元現金，殖利率逾7%；嘉泥EPS 2.74元，配1.4元現金；塑化的台達化EPS 5.58元，股價43元。昨天廣達公告全年大賺253億元，EPS 6.57元，配出5.2元現金，這是廣達史上最佳成績。去年筆電大廠大豐收，華碩電腦EPS 35.76元配26元現金，仁寶電腦2.15元，配1.6元，緯創、英業達，到代工的和碩，甚至昨天法說的鴻海淨利也有1017.94億，EPS 7.34元也不差。

謝金河說，每一年的這個時候，他都很專注每一家企業的年報，也許很多投機的生技股，或是高價IC設計公司已經吹出很大泡沫，但台股股價合理，值得長期投資的公司仍很多，每一家公司都有不同的劇本，值得大家多留意。

他認為，市場上每天都會有起起落落，這是必然存在的投資風險，千萬不要一句話就概括市場的全部！最近國泰金控投資長程淑芬說「未來台股要賺的是努力作功課的投資財」，這個話說得好，值得投資人參考。

(中時新聞網)