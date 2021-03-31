綠委張廖萬堅等4位跨黨派立委及民團今日共同召開記者會表示，台灣學童肥胖比例近27％，不當飲食習慣是主因，未來將催生《學校飲食營養促進法》，奠定孩童健康成長基礎。

今日除張廖萬堅外，包括綠委黃國書、藍委萬美玲、民眾黨立委高虹安等，共4位立院教育文化委員會成員出席，此外，中華民國營養師全國聯合會理事長金惠民、癌症關懷基金會執行長黃翠華等團體也都到場。

高虹安指出，根據調查顯示，我國學童體位呈現「M型化」發展，學童體位過重、肥胖佔比近27％，近年體重過輕孩子也在增加中，不當的飲食習慣更是屢見不鮮。觀察發現學童體位與飲食不當已出現城鄉落差。我國學童營養飲食及健康狀況危機重重，影響未來國力。

黃國書說，日本及韓國分別早在1954年和1981年制訂中央層級的《學校給食法》，我國自2002年方訂定《學校衛生法》，卻沒有強調學校飲食營養教育及健康促進的概念，且距今也已超過18年，時空轉移，已經出現諸多不合時宜現象。

張廖萬堅指出，根據教育部國教署的資料顯示，依照現行之學校衛生法，40班以上的學校方得設置一名營養師，全台每日供應近180萬份之學校午餐，卻僅有538位專職營養師替學校供膳安全把關，相當於一位營養師需要負責3345位學童之營養午餐。

黃國書說，國民中小學40班以上學校目前僅佔全國17％，其餘83％的學童健康營養幾乎完全被忽視，即使有名義上的區域責任劃分，也多流於形式，學校營養師心有餘而力不足。

黃國書表示，日本中央政策明訂營養師為學校正式編制人員，每校設置一名營養師，平均一名營養師約負責管理500位學生之營養午餐，現階段我國學校午餐廚師平均一人要負責250位學童的午餐工作量，與日本學校廚師的80位學童午餐工作量，相差實在懸殊。

金惠民表示，近日營養公會已透過網路，在5天內有破萬人連署催生學校飲食營養促進法，因此，訂立專法已迫在眉梢，政府應盡速回應社會大眾期待。

(中時 )