金門酒廠招募大學生擔任「品酩大使」，要在校園促銷烈酒。對此，教育部長潘文忠今天表示，教育部推「健康促進計畫」，努力維護學生健康及建構好的校園，因此對於金酒到校園促銷的行為，不鼓勵、不支持。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會進行「108課綱實施問題與學習歷程檔案、大學考招制度調整」專題報告，不過民進黨立委黃國書則質詢金酒進入校園促銷的問題，並要教育部表態。

金酒最近做廣告在招募大學生擔任「品酩大使」，宣稱是要校園推廣品酩文化、提倡理性飲酒，並且讓有興趣的學生培養專長。金酒表示，將在每一所大學找一位校園大使，將安排他們上專業品酩教學課程、暑期到金門酒廠參訪以外，更可以免費獲得金酒公司產品贊助，受邀參與品牌行銷活動。

黃國書質詢說，金酒找大學生當酒促，可能未違法，但並不適當，他要求潘文忠表達出教育部的立場，以避免效應擴大。潘文忠表示，對於金酒到校園促銷，教育部不支持、不鼓勵。

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(中時 )