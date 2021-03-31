金門酒廠招募大學生擔任「品酩大使」，要在校園促銷烈酒。對此，教育部長潘文忠今天表示，教育部推「健康促進計畫」，努力維護學生健康及建構好的校園，因此對於金酒到校園促銷的行為，不鼓勵、不支持。
潘文忠今天到立法院教育及文化委員會進行「108課綱實施問題與學習歷程檔案、大學考招制度調整」專題報告，不過民進黨立委黃國書則質詢金酒進入校園促銷的問題，並要教育部表態。
金酒最近做廣告在招募大學生擔任「品酩大使」，宣稱是要校園推廣品酩文化、提倡理性飲酒，並且讓有興趣的學生培養專長。金酒表示，將在每一所大學找一位校園大使，將安排他們上專業品酩教學課程、暑期到金門酒廠參訪以外，更可以免費獲得金酒公司產品贊助，受邀參與品牌行銷活動。
黃國書質詢說，金酒找大學生當酒促，可能未違法，但並不適當，他要求潘文忠表達出教育部的立場，以避免效應擴大。潘文忠表示，對於金酒到校園促銷，教育部不支持、不鼓勵。
★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！
★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。