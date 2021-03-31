35歲南韓「國民老公」宋仲基演出《太陽的後裔》於亞洲爆紅，與劇中女主角宋慧喬假戲真做邁向禮堂，未料婚姻僅維持2年即告吹，但這無損雙宋的魅力，近日宋仲基的幼時照被翻出，讓外界一睹從小帥到大的風采，更證明沒有修修臉。

宋仲基離婚後人氣仍居高不下，近期主演的電視劇《黑道律師文森佐》正在熱播，時常成為各大論壇的熱門話題，而他3歲的童年照也被網友放在社群平台流傳，只見宋仲基頂著西瓜皮的髮型，臉頰肉嘟嘟的有嬰兒肥，讓人忍不住想捏一把，眼睛也又大又圓，幾乎看不到眼白，小嘴微微向上噘起，對著鏡頭好奇地猛盯，不難看出如此可愛的小男孩，長大會變成走紅亞洲的帥哥男星。

不只如此，宋仲基就讀成均館大學的青春照也跟著曝光，畫面中他頂著跟現在差不多的黑色短髮，身穿俐落、筆挺的黑色西裝，五官和身跟現在完全一模一樣，尤其露出一口白牙的燦笑更是讓人看得臉紅心跳，在人群中相當耀眼，怪不得當時念大學時，宋仲基成為學校的招生廣告、校刊封面模特兒，亦是成大校草。

宋仲基先天就有帥哥基因，後天又懂得保養，他曾出版美容書籍《皮膚美男專案》，向大家分享如何保養肌膚，表示每天都會使用三、四種保養品，有空就會敷面膜，早上會喝蘋果+藍莓的果汁，提高肌膚抗氧化能力，也能維持白皙透亮的膚質。

(中時新聞網)