40歲張柏芝3年前秘密生下第3胎兒子，引來網上狂猜精主身分，最近她被拍到大腹便便，懷第4胎傳聞又起。近來她上綜藝節目，問目前理想擇偶條件是小鮮肉還是成熟哥哥？她坦言以前會選年輕一點的伴侶，但現在的她覺得「需求的是一個安全感」，一席話疑道出新歡身分。

張柏芝2011年與謝霆鋒離婚，3年前她無預警突襲宣布3度當媽，迎來小兒子，謝霆鋒第一時間強調自己只是和張柏芝前兩個兒子的爸爸，希望外界別亂猜，網上則傳出張柏芝小兒子的爸猜測名單，從英國工程師緋聞男友Leo、65歲新加坡連鎖飲食集團富商、大陸隱形富豪孫東海，到曾和張柏芝拍節目傳緋聞的台灣男星何孟懷都被點名，但張柏芝後來嚴正駁斥並非何孟懷。

張柏芝鬆口，現在擇偶條件是年紀大能給她安全感的另一半。（圖／翻攝自秒拍）

對於懷4胎傳聞，張柏芝過去說有3個兒子人生就足夠了，「真是夠啦，不生啦」，並直言：「我不再年輕，比起鏡頭前的閃耀，我更在意自己是否笑得真實、活得自在。」暗示是因為年紀大而發福，昨(30日)她在IG分享到三亞馬拉松沙灘跑5公里的影片，某些角度看來仍肚子微凸。

張柏芝昨曬跑步影片，肚子仍成焦點。（圖／翻攝自cecilia_pakchi_cheung IG）

最近，張柏芝穿紅色蛋糕裙上《快樂大本營》，節目中幫秦嵐猜測喜歡的對象是「可愛聽話但工作不穩定的元氣弟弟」還是「事業有成但不懂浪漫的成熟哥哥」，張柏芝認為應該是成熟哥哥，並分享感情觀，年輕時確實喜歡年紀小的，「但是我覺得現在的我需求的是一個安全感，如果我自己本人覺得安全感有的時候，那個浪漫同等的就愈來愈浪漫。但是如果沒有安全感的話，哪怕你每一天給我放煙花，每一天都送我裝飾﹑包包都沒有用」，引來一旁的容祖兒贊成表示深有同感。

(中時新聞網)