新北市汐止區一名女子昨（30日）在臉書社團控訴，一早起床發現家中騎樓出現一整條完好的排泄物，起初以為是狗大便，但旁邊地板散落一坨有明顯使用痕跡的衛生紙，她才驚覺事情不單純，果真調閱監視器後驚見一名男子蹲在門口大剌剌放屎，讓她氣得PO網公審。

女子30日在臉書社團《汐止集團》發文，貼出一張監視器畫面，透過照片可見，時間為30日凌晨1時許，一名看似為青壯年的男性蹲在騎樓口，而腳上的褲子則退到大腿處，露出光溜溜的屁股，明顯正在「解放」。

女網友還原現場指出，該日踏出家門時看到門口有一坨屎，一開始覺得形狀完整還以為兇手是狗，但發現地面殘留使用過的衛生紙，趕緊調閱監視器後，真相才大白。女網友也在文末寫下，「疫情期間到處灑黃金很可怕」。

文章曝光在網路上後，不少網友留言回應，「不簡單」、「太噁心」、「狠角色」、「沒水準到極點」、「汐止大便哥」；也有網友猜測大概是喝醉了，但行為實在太沒公德心。

原PO也透露，監視器畫面有錄下肇事男子正臉，目前已經將拉屎的證據轉交給鄰長協助處理，並提醒附近住民小心注意，以免受害。

(中時新聞網)