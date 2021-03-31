台灣鳳梨外銷新加坡，卻傳出品質不穩定，甚至出現「黑心」鳳梨，資深媒體人黃暐瀚29日在廣播節目中談及此事後，陸續收到很多新加坡網友寄來的照片，他看了很難過，沒想到還有人不願意面對問題，認為造假。對此，黃暐瀚建議相關單位應好好調查、說明，甚至道歉，「別讓外國人，看不起我們台灣水果」。

黃暐瀚昨（30）日在臉書表示，29日節目播出後，新加坡網友陸續又寄了很多照片給他，看了難過，今年出口新加坡的鳳梨品質，看來真的比往年要差很多。

資深媒體人黃暐瀚29日在廣播節目中談「黑心」鳳梨，說到激動處，忍不住拍桌。（圖／摘自POP撞新聞YouTube）

「面對問題，是解決問題的第一步。」黃暐瀚說，如果連問題都不肯面對，只想用「那是假的啦」「中共的陰謀」「這在唱衰台灣」等說法，來矇混過去這次的鳳梨事件，問題不但不會改善，往後新加坡人對台灣水果的信任度只會更低。

黃暐瀚呼籲政府相關單位，特別是農委會，應立即查明真相，確認到底是哪個環節出問題。他也建議農委會主委陳吉仲，可以開記者會跟海外的消費者們說明，為什麼會買到品質不好的台灣鳳梨？

黃暐瀚建議，先是調查，然後說明，甚至道歉，最後再補運一些品質正常的台灣鳳梨送去新加坡，請駐新加坡代表梁國新在當地超市再次舉辦說明會，當場切鳳梨、吃鳳梨，並免費贈送到超市購物的消費者一人一顆鳳梨，化危機，為轉機。

要挽回海外消費者對台灣水果的信心，黃暐瀚認為，這比花預算去搞網路哏圖、大內外宣有用，別讓外國人看不起台灣水果，更別讓那些住在海外，心繫台灣、熱愛台灣的台灣人們因此傷心。

(中時新聞網)