台北市立動物園照養的雌性亞洲象「友愷」，最近幾天出現食慾不振、脫水等現象，照養團隊正積極為她治療中，也請民眾一起為「友愷」加油打氣，祝福她早日恢復健康。

亞洲象「友愷」今年39歲又7個月大，30多年前動物園從圓山搬遷到木柵，亞洲象除了林旺和馬蘭，友愷也從日本來台，保育員發現她從3月28日（日）早上開始，疑似因身體不適，不肯像平常一樣進入保定籠內洗腳，食慾也下降許多。

園方指出，觀察了一天之後，「友愷」的狀況並未朝改善方向發展，獸醫師決定幫她抽血進行病理分析及可能疾病檢測，血檢報告顯示有脫水的現象，於是先嘗試為她灌腸補充身體的水份。

動物園指出，因「友愷」一直不肯進食、水份攝取不足，體力有明顯下滑的跡象，讓照養團隊十分憂心；昨天下午3點原本安排引導她進入室內，讓獸醫師治療，但她一直停留在戶外活動場內的沙坑不願移動，後來更直接坐臥在沙坑內休息。

保育員表示，「友愷」不願意進入室內，隨著時間一點一滴流逝，照養團隊必須盡快做出必要處置，在評估工作人員有足夠時間與空間可以安全退場的條件下，獸醫師先為「友愷」打微量鎮定劑，再由保育員一邊安撫「友愷」情緒，獸醫師一邊為「友愷」抽血、灌腸及注射抗生素等預防性的積極治療。

園方說，「友愷」在治療過程中十分平靜，昨天亞洲象戶外活動場外圍也聚集了許多遊客，大家都很關心「友愷」的狀況，紛紛拿起手機或攝影機紀錄影像，治療結束後，「友愷」在保育員的鼓勵下自行起身活動，昨晚保育員也輪班留守，徹夜未眠的觀察「友愷」的恢復情形。

園方表示，獸醫師將檢查「友愷」的牙齒和口腔黏膜是否有異常，也會為她施打消炎止痛的藥劑，緩解不適的狀症，希望她能提升食慾，多吃一點補充體力，希望大家一起來幫「友愷」加油打氣，祝福她早日恢復健康。

(中時 )