陸委會稱將評估恢復兩岸人員往來，國台辦發言人朱鳳蓮表示「聽其言，觀其行」。（許依晨攝）

陸委會主委邱太三日前稱將評估分階段恢復包括大陸居民赴台人道探親等在內的兩岸人員及運輸往來，對此，國台辦發言人朱鳳蓮表示「聽其言，更要觀其行」。

朱鳳蓮說，新冠肺炎疫情發生後，兩岸人員往來受到前所未有的衝擊，從2020年2月至今，民進黨當局一直單方面禁止大陸居民赴台，關閉金門、馬祖與福建的「小三通」，大面積取消兩岸直航航點，許多兩岸婚姻家庭的子女和大陸配偶受到不公正對待。

她又指，民進黨當局採取的種種阻斷措施，嚴重影響了兩岸人員往來和各領域交流，也給台灣同胞往返兩岸平添許多困難和障礙，這是兩岸人員正常往來受阻的直接和主要原因。

她說，從疫情以來民進黨有關人的言論和行徑看，這些阻撓措施背後的動機一目了然，「當務之急是他們立即糾錯」。

本報記者提問，台灣目前討論放寬邊境管制，對於接種大陸疫苗，認為只要符合標準不會排斥，對此如何看待？

朱鳳蓮說，希望隨著疫苗接種的不斷推進，兩岸人員往來能夠逐步恢復正常。這需要各方都作出努力。

另一方面，台灣目前正在評估接種過疫苗的人入境隔離時間可從14天減為7天，那麼對於往返兩岸的台商在防疫隔離措施上會放寬嗎？

朱鳳蓮說，關於接種疫苗人群跨境往來便利問題，有關部門會進行研究，做出統一部署和安排。

她表示，確實希望看到在疫情防控常態化情況下，隨著疫苗接種不斷推進，兩岸人員往來能夠逐步恢復正常，疫情防控只有回歸科學和專業，才是務實和明智的。

(旺報 )