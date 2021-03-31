小廣告有礙觀瞻，新北市環保局推出全新企畫的「集撕廣益」，只要撕除0.5公斤的廣告，即可兌換贈品及摸彩券，將小廣告拍照上傳還可線上領取抽獎券；即日起至11月底，每季還會抽出大獎，獎項包括Switch、AirPods Pro及平板電腦。

新北市環保局31日舉辦記者會，邀請YouTuber「一起上學吧」站台，號朝全民一起參與。

環保局表示，本次活動分兩部分，只要撕除0.5公斤小廣告即可兌換1包衛生紙，還可以額外獲得1張摸彩券，活動結束後即有機會抽中1萬元禮券；另為鼓勵認真撕除小廣告民眾，活動期間撕除違規廣告量累積前3名的達人可額外獲得1萬、8000及5000元禮券。

活動二則是邀請民眾一起拍照採證，在撕除任何一張小廣告前，對違規廣告拍攝3張照片(正面、背面及路旁門牌或電桿號) ，並以Google帳號登錄上傳至指定網站(https：／／forms.gle／JGa77yr2Euwft8By8) ，審核通過後可獲得1組線上摸彩序號參加每季抽好禮活動。

4至6月上傳的照片，將於7月抽出SONY藍芽音響及Switch Lite；4至9月上傳的照片，將於10月抽AirPods Pro；4至11月上傳的照片，將於12月抽出年度大獎Switch。

經統計，去年活動民眾共累積撕除1萬210公斤的違規小廣告，堆疊後高度相當於2.5棟台北101大樓，相當驚人。

環保局表示，打擊違規小廣告除立即撕除外，違規張貼行為人可依廢清法處1200元到6000元，另依電信法可處停話6個月以上，新北市去年共開罰1484件、依電信法共停話756件。

環保局也與地政局合作，由環保局蒐集事證後移案給地政局，即可依不動產經紀業管理條例處6到30萬元罰鍰，至今已移案130件，跨局處合作加倍打擊違規小廣告。

(中時 )