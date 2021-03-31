健保快易通APP。（林周義攝）

「全民健保行動快易通｜健康存摺APP」去年奪得台灣2020年度熱門APP下載排行冠軍，下載量已突破千萬次。中央健康保險署署長李伯璋今再宣布好消息，即日起健保快易通APP改版升級，介面更簡潔好用，接種疫苗後還可查詢打疫苗紀錄，並自行設定提醒功能。

健保署企劃組組長王宗曦表示，本次改版有大特色，首先是版面更簡潔清晰，採卡片式下拉設計，全面優化使用者體驗。為確保個人資料安全及落實實名制，使用「健康存摺」、「健保櫃檯」等健保相關服務，需先完成行動電話認證，本次改版在登入頁面介紹服務特色，並提示進行認證及登入所需資料，讓民眾更清楚瞭解認證操作流程。

此外，新版APP的健保服務更好上手，可查詢就醫資料、線上繳納健保費、申辦健保卡及變更個人通訊地址等健保服務，另醫療查詢功能則提供用藥品項、自費醫材比價等醫療相關資訊。民眾亦可線上呼叫健保智能客服，24小時不間斷服務，只要點選撥打健保諮詢專線，就可直接撥打聯繫客服人員。

為配合中央防疫政策，健保快易通APP提供口罩預購功能，其中的「健康存摺」可查詢口罩購買紀錄。近期COVID-19疫苗已陸續開放接種，民眾亦可透過「健康存摺」查詢，在「疫苗接種資料」可查詢疫苗廠牌及施打日期，以便提早安排下次的接種日期。

(中時 )