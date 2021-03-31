富邦金控成功收購日盛金控，金控家數將可能少一家，金管會是否核發新金控執照，金管會主委黃天牧31日提出三大檢視原則，一是要申請成立新金控公司者，必須要能帶動現有個別金融機構的整併，二是要有整併的綜效，三是要對金融市場產生好處。

黃天牧強調，金控公司成立的目的，就是異業與同業的整合。金控下面一定有銀行、證券或保險子公司，即三類中至少要有二類子公司，由金控進行金控併金控，及子公司併其他同質機構。黃天牧坦言：「目前市場仍是非常分散，需要再作整合」。

立委曾銘宗在財委會質詢富邦金成功收購日盛金後，是否帶動金金併的熱潮，在金控家數減少後，金管會是否會重新核發金控執照？

黃天牧回應，不認為富邦金併日盛金案「立刻就有什麼熱潮」，但金管會樂天依法進行的金融整併，強調金融機構「規模不是競爭力的絕對因素，但是重要因素」，樂見有綜效的合併。

至於是否重開金控公司申請大門？黃天牧說，凡事不必先下一個命題說絕對給或不給，因為政策環境跟金融情況會不斷改變，金管會將以個案檢視，若一家新金控成立，他真的能夠帶動現有個別金融機構的整合，產生綜效，且對市場產生好處，「為什麼一定要排斥」。

但如果某金控申請設立，只是就現有金融機構，稍微併一併。即家數未減少，只是納入金控子公司，就未必對現階段市場有益。黃天牧表示，要看成立金控的背景，及對整個市場是不是能夠產生整併的綜效。

黃天牧表示，金控家數問題，不必先下定論說，是不是一定准或不准，而是要看申請者個別計畫內容，是不是對整個市場能夠產生綜效，產生相關的公共利益，金管會現階段不說死要不要重新核發新金控執照。

(工商 )