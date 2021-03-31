日本超人氣動漫《航海王》(ONE PIECE)，自去年1月宣布即將拍成真人版影集後，備受全球粉絲的期待。但近日，網路上卻流出一份疑似內部選角的秘密文件，引起網友熱烈討論。

《航海王》是由日本知名漫畫家「尾田榮一郎」所創作的少年漫畫，1997年於集英社旗下雜誌《週刊少年Jump》開始連載後，便穩坐人氣榜第一名的寶座，而且一連刊登超過20年，並以翻譯版本暢銷海外30多個國家，粉絲遍布全球，在動漫迷心目中的地位至今無法撼動。

《航海王》與影音平台Netflix的真人版影集，也同樣邀請了作者尾田榮一郎擔任監製，並在2020年1月宣布開拍，但細節保密到家，無論是故事內容及人物角色都尚未公開，沒想到近日國外論壇《reddit》上，卻流出疑似製作內容的秘密文件，裡面包含了演員的卡司陣容與拍攝日期。

文件中提到，原訂去年8月就要開拍的行程，因受到疫情影響而延誤至今年春天於南非開普頓開拍，目前已完成第一季的劇本。

而主要演員「海賊團草帽船長魯夫」將由《活屍末日》的馬克斯查爾斯（Max Charles）擔任，「索隆」則由《環太平洋2》的美籍日裔演員新田真劍佑詮釋，「香吉士」為法國演員艾力克斯朗格（Alex Lange）飾演，「騙人布」則是馬庫斯斯克里布納（Marcus Scribner），還有最受到網友矚目的「娜美」，將由19歲新生代演員，泰勒理查德森（Taylor Richardson）擔任演出。

網友看到名單後紛紛崩潰表示「怎麼跟我想的都不一樣」、「母湯啦！人物完全對不上」、「把我的娜美還來」，目前這些內容都尚未獲得官方證實，卻已在網路上掀起話題。

(中時新聞網)