吳姓婦人家屬至警局指認相片，感謝警方找到家人。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市警察局麻豆分局巡佐吳孟宇追蹤失蹤人口資料時，3年來3度訪視1名安置收容婦人，從蛛絲馬跡中找到線索，找到婦人哥哥，婦人哥哥上周日立即趕至麻豆分局指認相片，激動的說「這就是我妹妹沒錯」，對於警方協助找到妹妹十分感激，日後會好好照顧妹妹，讓天上的父母安心。

吳孟宇2018年時查得一筆身分不明通報資料，內容為苗栗縣政府社會處有一名身分不明遭安置婦人，而該名婦人係於1997年間在苗栗縣苗栗市街道上被民眾發現報案，因當時查無該婦人身分，且有精神障礙無法對話，由社會處協助收容安置。

吳孟宇歷經近3年時間，逐一過濾清查可能的線索，在鍥而不捨比對數百筆資料後，最終查得一筆新北市新店區走失的民眾，經通知家屬指認，婦人身分終於被解開。

吳孟宇3年前開始著手清查這筆通報資料，當時婦人被安置在苗栗縣收容中心，吳孟宇曾2度北上至該安置中心與個案接觸，試圖從中找尋線索，惟對話過程婦人對於自身姓名及家中住址說詞反覆，依據對話紀錄清查並無成果。

直至今年3月初婦人轉介至台中市收容中心安置，吳孟宇得知後前往該收容中心，婦人在對話過程中仍說詞反覆，不斷述說不同的姓名及住址，但從中吳孟宇發現，婦人有說到新北市新店區，之前對話時也曾經提及，這是婦人唯一敘述重複過的地區。

經吳孟宇清查後，果然發現一筆在民國1997年間於新北市新店區走失並遭宣告死亡的個案，經聯繫婦人兄長並提供照片指認後，吳女終於得以正名。

吳女兄長在接到警方通知指認時，一見到照片，直呼說這就是我妹妹沒錯，得知吳女當時由新北市流落至苗栗縣，被安置前過著街友的生活，感到萬分不捨。

據吳女兄長表示，家中共有1男4女，吳女是最小的妹妹，嫁人後，與夫家相處不睦，因為吳女跟哥哥感情相當好，有時遭婆婆及丈夫欺凌後，會跟哥哥訴苦，當時精神方面已出現狀況，最終在1997年某次與夫家發生爭吵後，就離家不知去向。吳女夫家有通報失蹤，但一直以來音訊全無，並在2004年間由夫家向法院申請宣告死亡。

吳女哥哥表示，沒想過自己的妹妹還活著，在接獲通知時原本還不可置信，對於警方協助找到妹妹十分感激，表示會盡快配合社會處恢復吳女身分及辦理後續事宜，並承諾日後會好好照顧妹妹，讓天上的父母安心，也希望妹妹在未來的日子能過得快樂。

麻豆警分局長邱顯良呼籲，倘若家中有人走失，可向就近警察機關報案請求協尋，警察機關應不分本轄或他轄立即受理，也鼓勵同仁能多發揮同理心，秉持視民如親及為民服務的精神，讓更多失蹤者能早日與家人團圓。

(中時 )