一名吳姓女子昨晚到超商欲購買「第二件6折」巧克力，因該時段只有女店員一人，未即時回應令她爆氣怒扯對方名牌，甚至怒嗆「來告我啊！我全身愛馬仕沒差」，誇張行徑引發上萬網友撻伐，更有人肉搜出她的IG灌爆，對此，吳女的媽媽表示，女兒本性善良，當天晚上因為應酬喝了點酒，「真的深感抱歉」。

據《東森新聞》報導，吳女的事情在網路引發軒然大波，吳女母親看到影片後向女兒詢問事情經過，女兒只簡短回應「實在很抱歉」。吳女母親哽咽說，女兒平時工作壓力很大，再加上從過年到現在都沒見到兒子，她本性很善良，昨晚因為應酬，喝了點酒，不勝酒力才會做出這種事，「真的深感抱歉」。

整起事件發生於昨日晚間，吳姓女子為買超商第二件6折巧克力，出手扯下女店員胸前名牌，嗆「來告我啊！我最愛打官司，我全身愛馬仕我哪有差。」更自稱自己與消保官的關係不錯，並要女店員「做服務業就是要謙虛點」，引發上萬網友怒火，而她也緊急關閉臉書滅火。

有人肉搜發出她的IG，起底發現她是汽車經銷商，網友便將陣地轉移至IG，許多貼文皆已被灌爆，「買車子第二件有6折嗎？」、「妳可以出來道歉嗎？」。對此，吳女並無做出回應，手機也皆無人接聽。

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(中時新聞網)