4月即將到來，吠陀占星專家李靜唯老師分析4月星座運勢，工作方面牡羊、金牛最幸運，處女、雙魚要注意；感情方面獅子、天秤最幸運，雙子、射手要注意；財運方面巨蟹、水瓶最幸運，魔羯、天蠍要注意。

李靜唯老師提醒，由於吠陀占星跟西洋星座不一樣，約有八成的人吠陀占星或落在西洋星座的前一個星座，請先找出自己的吠陀占星星座，再看看自己的4月運勢旺不旺。

牡羊座：4/15〜5/14

金牛座：5/15~6/14

雙子座：6/15〜7/14

巨蟹座：7/15〜8/14

獅子座：8/15~9/14

處女座：9/15〜10/14

天秤座：10/15〜11/14

天蠍座：11/15〜12/14

射手座：12/15〜1/14

摩羯座：1/15〜2/14

水瓶座：2/15〜3/14

雙魚座：3/15~4/14

【4月工作運】

牡羊座：吉

金牛座：吉

處女座：凶

雙魚座：凶

牡羊座(4/15-5/14)

太陽與木星都產生了好格局，有利於事業運與財運發展，此時是你該將累積能量與成果好好展示的時刻，同時也要注意職場人際關係，以免遭人妒忌。

金牛座(5/15-6/14)

木星的好運能量能夠為事業發展帶來好的契機，但由於貴人運4月份並不明顯、你無法清楚辨別誰能幫你，因此需要靠自己打拼。財運方面，受到火星影響容易破財，要多留意。

處女座(9/15-10/14)

對於座女座的人來說，4月木星離開摩羯座，等同失去了木星的力量，感情問題容易蒙上一層陰影，而火星與木星的能量會反應在工作方面，將會增加工作量或是面臨許多矛盾與衝突。

雙魚座(3/15-4/14)

4月火星會夾帶著木星的能量衝擊雙魚座，影響到事業運，火星所帶來的破壞力會迫使你思考工作方面的問題，如果你依然沒有想法，工作就很容易卡關或是被迫重來。

【4月感情運】

獅子座：吉

天秤座：吉

雙子座：吉中帶凶

射手座：凶

獅子座(9/15-10/14)

木星脫離了土星，對獅子座的人來說，感情方面的感受如同解開了枷鎖，這是一個面對新戀情的好時刻，彼此的矛頓也容易獲得解決，讓感情成長。

天秤座(10/15-11/14)

太陽、金星、水星、木星4星能量都匯集於戀情的位置，對天秤座的人來說是非常好的消息，意謂感情順利，不過還是要注意可能會有小口角或是愛鬥嘴的情況。

雙子座(6/15-7/14)

木星具擴張性的能量，能夠為雙子座的人帶來桃花運，不過受到火星的影響，感情方面變化多端，可能會陷入愛與不愛的糾結中，或是面臨情感轉移的掙扎。

射手座(12/15-1/14)

火星進入雙子座對射手座的人來說，很容易與另一半發生口角、或是溝通不良的情況，你會感覺對方為何總是無法理解自己的想法，此時你需要冷靜一下，思考看看能否換個方式溝通。

【4月財運】

巨蟹座：吉

水瓶座：吉

摩羯座：吉中帶凶

天蠍座：凶

巨蟹座(7/15-8/14)

木星與太陽來到好位置，明顯能夠讓巨蟹座在工作上擁有創造財富的好機會，善用水星的力量多與人交流溝通，能夠為你帶來更多的財富。

水瓶座(2/15-3/14)

4月對水瓶座來說財運通達，只要自己有想法能夠去實踐，都能夠為自己帶來財富，由於木星也剛進入水瓶座，建議在理財方面可以好好規劃一下。

摩羯座(1/15-2/14)

代表好運的木星進入水瓶，也給摩羯座帶來增加財富的好機會，無奈火星卻同時對摩羯座產生相位。因此只能富貴險中求，需要理性判斷並且勇敢冒險，才能賺到錢。

天蠍座(11/15-12/14)

由於火星受到木星影響，對天蠍座的人而言，財富方面具有破壞性，這股能量容易讓天蠍座的人破財花大錢。

(中時新聞網)