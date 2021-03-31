台積電位於新竹科學園區的廠區今（31日）上午9時發生火警，經初步了解，為園區二路的12廠區疑似配電盤過熱竄出白煙。（民眾提供／羅浚濱新竹傳真）

台積電位於新竹科學園區的廠區今（31日）上午9時發生火警，經初步了解，為園區二路的12廠區疑似配電盤過熱竄出白煙，現場並未見明火，警消接獲通報到場後已緊急排煙，目前火勢已受控制，1名人員送醫無大礙，而詳細起火原因仍待火調人員進一步釐清。

據了解，在園區二路的台積電12廠外圍變電站實施保養作業時，變電站中之一的電盤忽然冒煙，保養人員撤出過程時，1人跌倒受傷送醫無生命危險，電盤的CO2自動啟動滅火，新竹市消防局3台和縣消防局支援1台消防車到場，並由縣消協助排煙，狀況很快就排除，虛驚一場。

新竹市消防局在上午9點50分，接獲通報稱竹科有雜草燃燒，消防人員抵達現場後發現是台積電12廠外圍的變電站內火警，立刻轉知責任單位新竹縣消防局。

新竹縣消防局抵達現場後未見火勢，只見冒著濃濃白煙，初步了解是配電盤短路後起火，協助排煙後狀況很快解除。

(中時新聞網)