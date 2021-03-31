台中31日發生水泥預拌車輾機車，騎士慘死車禍（截自記者爆料網）

台中市南屯區永春東三路、環中路五段的交叉路口，今（31日）上午10時55分許發生一起死亡車禍，一輛機車連人帶車被水泥預拌車輾過，騎士卡在水泥車底下、臟器外露，傷重不幸身亡。警方指出，警消及第四分局交通小隊獲報到場處理，詳細車禍原因，全案正由相關單位進一步調查釐清肇事原因中。

(中時新聞網)