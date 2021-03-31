台中預拌水泥車輾機車 騎士臟器外露慘死 12:032021/03/31 中時新聞網 張達智 、中國時報、 陳世宗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市南屯區永春東三路與環中路五段交叉路口，31日上午10時55分許，發生一起死亡車禍。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中31日發生水泥預拌車輾機車，騎士慘死車禍（截自記者爆料網） 台中市南屯區永春東三路、環中路五段的交叉路口，今（31日）上午10時55分許發生一起死亡車禍，一輛機車連人帶車被水泥預拌車輾過，騎士卡在水泥車底下、臟器外露，傷重不幸身亡。警方指出，警消及第四分局交通小隊獲報到場處理，詳細車禍原因，全案正由相關單位進一步調查釐清肇事原因中。 北捷又被恐嚇 「四騎士」嗆龍山寺殺鳳梨 3天內開車衝總統府 兩車擦撞男狂跳針逼道歉 路中揮拳爆打女駕駛 網見畫面怒了 (中時新聞網) #騎士 #臟器外露 #台中 #水泥預拌 #輾斃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遊台中丟失錢包身無分文 找警救助竟被認出是失主 20:262021/03/30 寶島 蕭敬騰生日宣布1.5億開麵館 出關爽吃4種麵8份剁椒 18:202021/03/30 娛樂 9歲遭火車輾斷雙腿 台電何欣茹勇敢迎接「截」後人生 16:082021/03/30 寶島 諸葛四郎舞台劇 紙風車台中開演 04:102021/03/30 焦點要聞 台中學校節水大作戰 不影響營養午餐 04:102021/03/30 地方新聞 台中最貴黃金田 小小農夫來插秧 04:102021/03/31 地方新聞 老蕭變蕭師傅 砸1.5億成都賣麵 04:102021/03/31 娛樂新聞 連靜雯的心靈雞湯網路爆紅 趁勢推實體「雞湯麵」 23:332021/03/30 娛樂 信徒必搶 台中議長贈4萬份壓轎金 04:102021/03/31 地方新聞 中部首座國際型足球休閒園區在台中 6000席以上觀眾席 15:152021/03/30 寶島 嘉泥2020年稅後淨利17.64億 配發1.4元現金股利 18:452021/03/29 財經 社會熱門新聞 檢舉魔人蘇大媽確定吃牢飯 檢方裁定今入監 - 社會 彰化女深夜怒剪男友命根亂扔 徹夜搜尋不知去向 - 社會 陸人妻洞房夜狂衝廁所 尪推門見驚人一幕狂吐 - 社會 熟女房東變女友 吃素念經愛穿丁字褲 網笑翻：射即是空 - 社會 百貨驚見正妹穿比基尼逛街 身材火辣網暴動：SWAG拍片？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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