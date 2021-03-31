民進黨立院黨團幹事長劉世芳等3人今日於立院召開記者會表示，昨日立院針對總預算暨國營事業預算案進行朝野協商時，國民黨卻無理杯葛，呼籲藍營在清明連假過後回到會議桌協商，展現成熟國會政黨該有的理性問政。

今日除劉世芳外，民進黨立院黨團書記長羅致政、副幹事長黃世杰也共同出席記者會。

劉世芳指出，昨日國民黨在朝野協商時無理杯葛，但早在1月臨時會時，各黨都簽署並同意優先處理中央政府總預算及國營事業預算，因此就算現在才處理，也算有些晚。

劉世芳說，目前總預算案提案共1857案，其中國民黨就提了1317案，後來部分藍委撤回約600案，但昨天朝野協商時，這些撤回的案子又取消，又變成1857案。

羅致政表示，國民黨退出朝野協商，是無理的杯葛，其實照理去年底就要完成審查。國民黨原本答應要處理，現在又變卦。原本國民黨答應撤案，但在疫苗調閱小組的爭議後，藍營又把案子拿回去，國民黨根本是找理由在杯葛預算。

羅致政指出，國民黨現在拿國營事業主管年齡做文章，是無端地找理由杯葛，目前看來藍營內是鷹派抬頭，把內部矛盾外部化，受傷的是全民。2021年至今已過3個月，但今年的預算還有近5兆沒審。呼籲國民黨在清明節後盡快回到朝野協商。

黃世杰說，上會期國民黨無理杯葛院會12次，導致預算要到臨時會處理。民進黨負責任的把預算審查排進議程，但當時國民黨還是反對，後來經過協商，所有黨派都同意將國營事業預算列為本會期優先處理的案子。從2月18日預算案停止收案到現在，經過溝通，原本已經有3分之2的提案溝通完成。

黃世杰表示，現在國民黨又不願針對每個案子做理性溝通，也不協商，用義和團式的方式把所有案子綁在一起，這不是正常國會應該有的運作方式。呼籲藍營再次回到會議桌協商，希望連假過後，國民黨能表現出成熟的國會政黨該有的理性問政模式。

(中時 )