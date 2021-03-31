盛群(6202)MCU(微控制器)產品將自4月1日起全面喊漲，今年看好安全防護、BLDC(直流無刷馬達控制)將是兩大成長的產品，加上盛群也切入IoT的藍芽MCU應用，取得美國電商亞馬遜三年期智慧貨架新訂單，將成為長線另一股營運貢獻。

盛群將自4月1日起喊漲，出貨的MCU全產品線將調漲15%售價，以反應晶圓及封測的成本上揚，這是近20年來，首次有MCU價格調漲，也顯示出業界產能緊張的程度，預估這將有利於今年盛群的營收與毛利率將同步上揚。

盛群本次的調漲主要是因為反映成本提高，聯電(2303)的代工價格自今年1月起已經第一波漲價，封測廠超豐(2441)也預計自4月1日起漲價，不僅如此，聯電更將於5月1日啟動第二波漲價。

盛群除調漲售價反映成本外，今年也將新增上海華虹宏力半導體的八吋晶圓代工供應商，預計產能可新增1成。

20201年各產品線來說，盛群安全監控領域2020年出貨數量成長51%，主要應用是在煙霧偵測器、火災報警器，預計今年將持續有顯著成長，預估今年出貨量貨量將有1倍以上的成長；盛群BLDC馬達控制2020年出貨數量成長30%，應用於吸塵器、筋膜槍、空氣清淨機等家電，預估今年出貨量也將有逾1倍的成長，至於健康量測部分，主要因為去年疫情大量出貨，今年預估出貨量衰退，惟該產品毛利率偏低，故降低出貨下，反而有利於整體產品組合、提升毛利率。

盛群也切入IoT的藍芽MCU應用，取得美國電商亞馬遜三年期智慧貨架新訂單，另外，2020年盛群也取代客戶原有的供應鏈，拿到全球前三大防盜器系統廠商防竊標籤新訂單，自去年第四季已經開始出貨，將扮演今年新一股營運動能。

(時報資訊)