野村證券美國分行大虧20億美元事件，31日繼續在日股餘波盪漾。市場對Archegos Capital違約一事憂心，認為日本金融族群獲利將蒙受其害，故成為投資人拋售對象。日經225指數早盤收29,200.21點，下跌232.49點，跌幅0.79%。東證股價指數早盤暫收1,965.1點，下跌12.76點，跌幅0.65%。

三菱日聯金融集團跌2.83％，30日股市收盤後，該銀行曾表示，歐洲分行將虧損約3億美元。三菱日聯金融雖未指名道姓，但市場臆測，都是跟Archegos Capital無力支付大筆保證金的違約一事有關。

29日，野村控股就已宣佈，美國分行可能會大虧20億美元的消息。

三井住友信託銀行表示，目前是眾說紛紜，有人說是一家避險基金所引起，也有人說還會爆出更多虧損消息。故金融股首當其衝，市場也減持手中部位。

據悉，包括野村證券與瑞士信貸等全球投資銀行，因借貸Archegos操作衍生性金融商品，可能共將虧損逾60億美元。

因影響程度尚未完全明朗化，故金融股還是會受到影響好一陣子。東證銀行類股跌2.4％，並創一周最大跌幅。同時，證券類股也 跌1.7％。

日圓匯率方面，兌美元匯價貶至一年來新低，激勵出口為主的日企，索尼漲2.87％，豐田汽車也漲2.86％。

日本2021新財政年度將從4月1日開始，照慣例應該會有大量新資金湧入股市，不過利空罩頂的金融類股，應該不會享受到被投資人追捧的感覺。

(時報資訊)