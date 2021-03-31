基於美國推出龐大的財政激勵方案，以及新冠肺炎疫苗接種持續取得進展，國際貨幣基金（IMF）準備上修2021年與2022年全球經濟成長預測，但仍警告未來存在「高度不確定性」。

今年1月IMF維持對全球經濟預測的樂觀基調不變，並將今年全球國內生產毛額（GDP）成長預測調升0.3個百分點，為5.5%。

但在美國總統拜登成功推出了龐大的財政方案後，以及過去3個月來疫苗接種持續取得進展，讓IMF對今年結束前的經濟前景更有信心。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）周二表示，我們現在預期經濟將進一步加速成長，部分因為額外的政策支持，包括美國新推出的財政方案；部分因為看好疫苖接種在今年晚些時候將帶動許多已開發經濟體的復甦，「這讓我們今年與2022年的全球成長預測得以調升」。

IMF將在下周二（4月6日）發布最新的《世界經濟展望》（World Economic Outlook）報告，屆時將提供更新後的全球成長預測。

不過，IMF亦提出警告表示，全球經濟前景的風險之一，是這場大流行病帶來的高度不確定性，包括可能出現的新變種病毒。喬治艾娃表示：「我們面臨最大的危險之一，是極度的不確定性」。

此外，IMF亦提到各國與各地區經濟復甦不平均的現象與風險，因此建議各國加快疫苗的生產、分配與接種，同時應保持寬鬆的財政政策，並投資於有利於氣候變化的政策。

(時報資訊)