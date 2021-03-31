據歐盟官方雜誌周二的報導，在經過調查顯示以不公平的低價進行銷售後，歐盟已經對來自中國進口的鋁產品課以關稅。

監管歐盟27國貿易政策的執委會已經對中國鋁型材生產商課徵21.2%至31.2%的反傾銷稅。然該關稅仍低於調查期間徵收的30.4%至48.0%的臨時關稅。

在歐洲鋁產業團體的控訴後，歐盟在今年2月開始，廣泛地對使用在運輸、營建、電子產品的鋁材進行調查。

提出控訴的歐洲鋁業包括挪威的鋁業公司Norsk Hydro、英國力拓集團(Rio Tinto)、美國鋁業(Alcoa)。新課徵的21.2%關稅是針對廣東豪美新材以及廣東精美特種型材有限公司，對廣東澳美鋁業有限公司徵收25.0%關稅。

其他合作的企業將面臨22.1%關稅；對所有其他公司的和材料(andmaterial)將課徵32.1關稅。

中國金屬協會此前稱此一指控為毫無根據。

(時報資訊)