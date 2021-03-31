在半導體與化學產品增量帶動下，韓國2月工業生產除了創八個月來最大漲幅之外，並超乎市場預期，也激勵31日韓股表現。KOSPI指數暫為3,074.76點，上漲4.76點，漲幅0.16%。同時，韓元升值，韓國公債殖利率則下跌。

三星電子漲0.36％，而電池製造商LG化學與網路業者Naver，分別漲0.62％和1.33％。

根據韓國統計局31日最新數據，經季節調整後的2月工業生產月增4.3％，較元月負成長1.2％大幅反彈，並超過普遍預期值會衰退0.1％。同時，2月也是自2020年6月以來，韓國工業生產月增率最大的一個月。

美東時間31日，美國總統拜登可望具體化，高達4兆美元大基建計畫。同時，美國成年人在4月19日前，新冠疫苗接種率將可望達到九成。

最新匯價，目前1美元可兌換1,132.8韓元，韓元升值0.07％。

流動性最高的韓國3年期公債殖利率，跌1.6個基準點至1.139％，而有標竿作用的10年期，則跌1.4個基準點至2.049％。

(時報資訊)