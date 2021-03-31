帛琉旅遊泡泡首發團明天出發，旅客須先在第二航廈檢站採檢及報到，因帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）搭同班機返帛琉，旅客要到設有國賓門的第一航廈B9登機門登機。

帛琉旅遊泡泡明天起上路，初期每週2班由華航以737-800機型提供服務，每班限制110名旅客，明天首發團的班機下午2時30分桃園國際機場起飛，並於當地時間晚間7時20分到帛琉，行程是4天3夜，預計4月4日晚間10時50分，回到台灣。

根據中央流行疫情指揮中心規定，帛琉旅遊泡泡採團進團出，旅客必須先提前到機場做核酸PCR採檢，經桃機協調後，採檢站設在第二航廈出境大廳的通道。

因PCR採檢結果等候時間約需3小時，旅行社通知帛琉旅遊泡泡首發團旅客須在明天上午8時30分前到機場。

華航說，以往帛琉航班都安排在第一航廈報到及登機，配合帛琉旅遊泡泡的採檢，因此報到處安排在第二航廈，旅客採檢完並確認是陰性後才能辦理報到，之後再到第一航廈B9登機門登機。

桃機B9登機門位在第二航廈與第一航廈交接處，與第二航廈C1登機門相鄰，旅客從第二航廈出關後，沿著機場南邊廊道C5、C4、C3、C2、C1登機門走，就會到第一航廈B9登機門。（編輯：卞金峰）1100331

(中央社)