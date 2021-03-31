台大註冊組主任李宏森說明個人申請台大第一階段錄取結果。（李侑珊攝）

個人申請入學第一階段篩選結果今（31）日出爐，今年度台大報名人數最多的是資工系，共計735名考生報名，通過第一階段人數為241名，最後將錄取60人；報名第二多科系則是護理系698人報名，將錄取19名考生；至於醫學系，則創下106學年度以來，第二次出現一階段篩選過關非滿級分，學測成績為59級分。

台大今年度個人申請第一階段報名人數為13502名，比去年的15022人，減少了1520人。

台大註冊組主任李宏森表示，通過第一階段篩選的仍是建國中學考生最多，有38人，其次則是台中一中的15人。進入台大第二階段最多的考生也是建國中學，共有818人次。

至於熱門報名科系方面，李宏森說，台大報名人數最多的是資工系，共計735名考生報名，通過第一階段人數為241名，超篩91人，預計甄試人數150人，以數學分數最高者能進入書審階段，最後將錄取60人。報名第二多科系則是護理系，698人報名，開放甄試階段為57人，恰巧通過人數剛好是57人，最後則將錄取19名考生。醫學系則創下106學年度以來，二度出現一階段篩選過關的不是滿級分，學測成績為59級分。

李宏森也說，由於個人申請第一階段台大只能填寫5個志願，全部5個志願都填寫台大的考生，最多的還是建中15人，再來是師大附中8人與北一女中6人，並且都被通過。

考試時間部分，李宏森提到，台大第二階段報名時程自4月2日起到4月7日止，直到4月25日考試結束完畢，都可修改志願。；而包含醫學、工學類AB與電資共四大類群，將分別安排在4月17日到18日辦理考試，如此安排在於希望避免學生在不同科系重複報考相同科目。

配合防疫政策，李宏森則呼籲，建議陪考以1人為限。

(旺報 )