新疆棉花風波未歇，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天在例行記者上提出數據反擊外界對新疆的指控，她並表示，歡迎更多的台灣同胞和台灣企業到新疆旅遊觀光、投資興業，感受繁榮穩定的真實新疆，至於台灣媒體若有採訪新疆的需求，國台辦也能安排。

總統蔡英文呼籲大陸正視新疆維吾爾族人權議題，才能化解國際質疑與對立衝突。朱鳳蓮說，「民進黨基於外部反華勢力編造的謊言和虛假信息，跟風對大陸抹黑、誣蔑，是極端惡毒的，我們堅決反對。」

她又指，在座的一些記者參加過2015年海峽兩岸記者聯合採訪活動的「一帶一路」新疆行，對新疆的情況是有眼見為實的了解和體會。

朱鳳蓮提出各式數據，表示2010年至2018年，新疆常住人口從2181.58萬上升至2486.76萬，增長13.99％。其中維吾爾族人口從1017.15萬上升至1271.84萬，增長25.04％，明顯高於全疆人口增幅。

2020年，新疆地區生產總值13797.58億元，年增長3.4％，高於全國1.1個百分點。棉花產量516.2萬噸，占全國比重87.3％，綜合機械化水平達到80％以上。

她說，外部反華勢力炮制所謂「強迫勞動」「種族滅絕」的謠言，目的是抹黑大陸形象，破壞新疆安全穩定，奉勸民進黨不如多關注台灣民眾缺水乾旱、苦盼疫苗等民生疾苦，「靠製造敵意取悅外部反華勢力，是完全打錯了算盤。」

(旺報 )