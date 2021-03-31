「珍愛藻礁公投連署」逾70萬份連署日前送交中選會，基本上成案已定，藻礁公投推動聯盟決議今(31)日領銜人潘忠政與農委會主委陳吉仲上午11時於農委會會面，最晚下午1時前召開會後記者會說明，潘忠政強調，只要是在公投主文原則下什麼都能談，而民進黨副秘書長林飛帆稍早也不發一語低頭走進農委會。

在經歷125場護藻礁記者會後，潘忠政與陳吉仲終於在今日上午11時會面商討藻礁議題，潘忠政會前向媒體說明，陳吉仲3月23日發訊息給自己希望能有會面的機會，公投推動聯盟內部的決策委員會決議將在今日和陳吉仲見面，今天只要是在公投主文原則下什麼都可以談，這次對陳釋出善意也表示肯定。

至於連署期間被摸頭的爭議，潘忠政坦言是自己太粗率，那時已經有50萬份連署書，但還是用以往和陳吉仲的私人情誼來做決定，一路以來陳也是重要的溝通角色，但也被聯盟內部提醒，這時和陳碰面會招來一些不必要的聲音，並不恰當，因此決定將連署書送到中選會之後再來開啟溝通，「現在就是釐清真相的時機，也期待可以召開聽證會把問題釐清。」

問到今天會面的「底限」是什麼？潘忠政表示，自己從來沒有反對過三接，只是三接不該蓋在國家重要地景和生態系上面，只要符合主文內容「三接必須遷離大潭海岸最低潮線往外平行延伸5公里之海域」的前提，那什麼都可以談，不希望因為急就章而遺害國家的能源轉型。

面對陳昨日將肺腺癌與空污做聯結，潘忠政回應，每個人面對親朋好友罹患肺腺癌離去一定會非常感傷，陳主委當時一定也是，但是罹患肺腺癌的原因很多，是否一定和三接蓋不蓋有關，這值得討論。

對於民進黨副秘書長、「藻礁滅火三劍客」之一的林飛帆與會有何感想？「其實林是陳主委邀請來的，林過去是學運的重要領導人，如今擔任民進黨副秘書長，應該可以有效協助轉達民間團體的意見。」

陳吉仲11點親自下樓迎接潘忠政，陳吉仲說，感謝潘老師願意一起坐下來討論，大家想法都一樣，都是為了護藻礁、非核、減煤、降空污。

(中時 )