「挺彭」派網友留言。（圖／翻攝自臉書）

「挺蔡」派網友留言。（圖／翻攝自臉書）

總統蔡英文2019年競選連任期間，遭台大法律系名譽教授賀德芬、媒體人彭文正、教授林環牆等人質疑其博士論文作假，遭蔡控告。今日（31）台北地檢署認為彭的言論未經合理查證，依妨害名譽罪起訴。消息一出，「挺彭」、「挺蔡」雙方在網路掀起激烈論戰，正反意見的激烈交鋒。

北檢起訴指出，彭文正2019年4月22日因民視節目「政經看民視」錄影中遭無預警停播，彭自認係針貶時事得罪執政當局所致，且停播後嚴重影響收入，對總統蔡英文心生怨懟，對此表示抗議並謀求生路，於2019年5月1日在網路製播「政經關不了」，開始對蔡總統負面新面大肆報導，質疑蔡博士學位。

針對外界對蔡英文遭控「假博士」一事，總統府已強調，特定人士抹黑總統以特權方式取得學位，事實上，當年總統尚無任何公職或政黨職務，只是一名身份普通的新進學者，從教育部、政大到LSE，沒有一個單位有理由在1984年就為蔡英文護航；蔡作為總統，對於無根據的指控已超越可以容忍的底限，決定採取法律行動，希望就此讓荒謬無意義的質疑止息。

而對今天彭文正被起訴一事，「挺彭」、「挺蔡」兩派網友在網路上激烈交鋒。「挺彭」派認為：「北檢敢針對彭提出的證據一一反駁嗎？」「論文為何列機密！先解密吧！」「關鍵證據不是列為國家機密封存至 2049 年嗎？北檢又是如何取得有利於蔡的證據來起訴彭？應反告北檢竊取國家機密才對吧！」「一個簡單的學位也能搞得那麼複雜，當初坦坦蕩蕩不就好了？」「我們支持彭P為人民追查真相的決心」。

「挺蔡」派則認為：「彭先生到底要鬧到什麼時候？」「每天都一刀斃命，已經砍了四百多天了」、「彭文正應該很開心」、「彭文正就是為打而打而已」、「蔡英文得學歷到底有什麼好懷疑的？」「彭文正打這個真的很可笑」、「蔡英文可是學者出身耶！沒事去質疑一個當過教授的人學歷，真的很無聊」。

(中時新聞網)