資策會產業情報研究所（MIC）發布2020年VR體驗大調查，43.7％台灣民眾曾有VR體驗，曾體驗的前五大場域依序為「遊樂場域（主題樂園/VR遊戲場）、展會活動、教科文場域、購物場域、私人場合」，顯示遊樂場域仍是消費者最主要接觸VR的管道，回訪率甚至高達八成，其中四成體驗者曾回訪超過一次。

MIC產業分析師簡妤安表示，影響回訪的三大因素，依序為地點便利性、價格與類型豐富度，其中「地點」與「價格」為關鍵考量，高達九成消費者願意付費的單次價格不超過300元，只有2％願意單次付費超過500元，距離VR成為消費者心目中的超值娛樂仍有努力空間。

簡妤安表示，遊樂場域業者若想提升消費者的消費意願與單次付費金額，建議可參考國際先例，採取「鎖定IP主題」、「聚焦特定族群」、「複合餐飲經營」等策略，提供差異化服務。目前仍有部分硬體限制有待克服，但是VR硬體推陳出新迅速，加上臺灣VR遊戲產業積極投入開發內容與應用，長遠仍看好臺灣VR遊戲發展；針對遊樂場域業者，面臨高額的場地租金與人力成本問題，分析師建議可考慮導入單場次可消化多人的遊戲，提升換場效率。 MIC調查，針對遊樂場域，曾於主題樂園體驗VR的消費者比例，前五大依序為「義大世界（29.7％）、六福村（28.9％）、九族文化村（13.6％）、麗寶樂園（12.8％）與劍湖山世界（12.6％）」，而在國外遊樂園體驗者也有17.1％。

針對VR遊戲場，體驗比例前三大依序為「HTC VIVELAND（31.8％）、VR HOSON（13.2％）與VAR LIVE（12.4％）」。簡妤安提醒，仍有兩成體驗者並不記得VR遊戲場的名稱，建議業者須持續強化品牌印象，包含提升遊戲內容、環節設計精緻度、專人服務品質等。

觀測未曾在遊樂場域體驗VR的消費者，最主要因素為「缺乏機會或場合（43.6％）」，且全臺灣不同區域消費者皆同，顯示業者須持續拓展接觸管道。MIC表示，在新冠肺炎疫情影響之下，民眾衛生意識有所提升，對實體接觸態度趨向於更保留也是一項阻力，第二大考量因素為「不希望與陌生人共用裝置（31.4％）」，第三名才是價格因素（30％），簡妤安表示，業者可多強化衛生觀感與適度調整訂價。

MIC調查，43.5％消費者表達未來有意願在遊樂場域體驗VR、考慮中的消費者達45.4％，僅有一成無意願。簡妤安表示，觀望中的消費者比例雖然偏高，但調查結果顯示遊樂場域型VR對消費者仍有吸引力，建議業者強化場域定位，積極爭取潛在客群。

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