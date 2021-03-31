美國對沖基金Archegos Capital Management因所持部位遭清算，被迫拋售所持有之中概股，導致近期港股重挫，惟統一恒生科技指數ETN（020021）卻越跌越賣，在外流通金額破8億元，已超過發行金額80％，統一證券金融商品部表示，中概科技股基本面看好，投資人對中長期仍充滿信心，視回檔為介入時機，買氣熱絡，已進行增額。

統一證券發行的恒生科技指數ETN自2020年12月初掛牌持續熱銷。統一證券認為，在中國十四五訂調朝科技強國發展後，指數主要成分股成為各中國科技類基金的基本款，除了MSCI中國科技100指數積極網絡中國創新科技股外，方舟投資（ARK Investment Management）新推出之「太空探索 ETF」（Space Exploration ETF）中包含美團及京東亦為中概創新科技股的另一亮點；而恒生科技指數ETN流動性好，指數本身亦具備強而有力的基本面支撐，因此回檔反而吸引長線投資者進場逢低布局。

法人認為，在美國十年期公債殖利率回穩，經濟呈現復甦之時，投資人應把眼光放回基本面看好的長線投資，恒生科技指數自去年中掛牌以來一路上衝，近期從接近11,000點的高點修正3成後已回到去年底的位置，有興趣的投資人可評估是否入市。

恒生科技報酬指數3月以來最大跌幅超過15％，30日大幅反彈超過3％，其成分股聯想集團股價來到3年新高，統一恒生科技指數ETN以指標價值10.18元作收，由於在外流通張數超過8萬張已為初發行之8成，已進入增額程序。

(工商 )