告五人巡迴演唱會「在這座城市遇見了你」巡迴演唱會，北中南三場門票秒殺，今宣布在家鄉宜蘭加場，他們也將於4/1愚人節當天釋出歌曲〈愚人遊戲〉MV，MV男主角由金鐘視帝黃河擔綱，女主角則是潛力新星陳又瑄。

黃河飾演一位飯店清潔員，他在一段情感中受創，靈魂與思想不斷受困於過去的美好記憶，然而情人早已遠離，獨留他在孤獨的生活中度日。他靠藥物不斷壓抑自身對過往的幻覺，在愚人節的前日，也就是3月31日時，他終於分不清現實或虛幻，發了瘋似地想要在飯店之中找出對方的身影。

其中一段黃河在員工休息室鐵櫃前緊握著機票的哭戲，他哭到不能自己，讓全場的工作人員都跟著陷入悲傷的情緒中，導演久久不敢喊cut，最後喊結束時，黃河還是蹲坐在地情緒收不回來，不斷在調適自己的呼吸，這一幕也讓告五人印象相當深刻，直讚視帝演技太精采。

告五人是透過電影《紅衣小女孩》認識他的，非常榮幸又開心能請到視帝拍攝MV；對於MV刻畫的創傷，告五人表示：「我們認為創傷是一個能讓自己成長的過程，雖然可能會害怕、難過和緊張，但這也幫助我們更能認識自己的內心。」而黃河目前正在劇組的工作檔期之中，一收到邀約，他排除萬難向劇組請假，並表示能和告五人合作感到非常期待，讓告五人也十分感謝黃河的大力相挺。MV將於4/1晚上8點上線，告五人加場演唱會「在這座城市遇見了你」巡迴演唱會 宜蘭家場，將在宜蘭高中學生活動中心舉行，門票將於4月10日（六）開賣。

黃河在〈愚人遊戲〉MV中大展哭戲功力。圖／相信音樂提供

告五人雲安。圖／相信音樂提供

告五人犬青。圖／相信音樂提供

(中時 )