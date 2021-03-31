法國巴黎人壽日前上架一支廣告，描述一名男子在街頭愉快拉琴，與世人分享音樂，之後場景轉換到在車水馬龍的街上演奏，並打上「老年仍須依靠音樂生活，可能就不是一件快樂的事」字樣，這段影片在社群網站上傳開來，惹怒音樂人和網友，認為貶低了音樂家和任何喜歡音樂的人，紛紛到粉專留言，要求道歉，法國巴黎人壽也在第一時間下架廣告滅火，將影片設為私人模式。

法國巴黎人壽在粉絲專頁上發表聲明，表示謝謝社群好友建議，「法國巴黎人壽敬佩各行各業認真工作的人，原影片希望能提醒理財規劃的重要性，本故事純屬虛構，如有雷同實屬巧合。祝福每一位在各行各業認真工作的人。如有用詞不適造成困擾，敬請見諒。」記者致電給法國巴黎人壽，公關部門則表示，「非常抱歉。」

網友紛紛留言表示，「這種梗是要怎麼雷同啦，沒人在乎你們的影片是不是真的故事。」、「貶低音樂工作人，大家很不爽，希望你們道歉」，也有網友轉發影片表示，「下這樣一個廣告標語其實貶低了音樂家、音樂人與任何的音樂愛好者，更別說會誤導社會大眾了！大家對此怎麼想呢？」引發討論。

過去同樣以學音樂為主題的廣告，還有速食店邀請小提琴大師拍攝林昭亮的廣告，談論學音樂有很多可能性，不管是在舞台上拉琴或在樂團擔任經理，都是貢獻所長，頗具正面意義，引發廣大回響。

(中時 )